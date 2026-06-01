Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Motorroller entwendet/Zeugen gesucht

Rüsselsheim (ots)

Unbekannte entwendeten am Sonntag (31.05.), in der Zeit zwischen 16.30 und 20.30 Uhr, einen im Evreuxring in Haßloch abgestellten Motorroller. Das orangefarbene motorisierte Zweirad vom Hersteller Piaggio war zuvor auf einem Parkplatz abgestellt. An dem Roller war das Kennzeichen 607 ULO angebracht und im Helmfach des Zweirads befand sich zudem unter anderem eine Geldbörse samt Inhalt.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, insbesondere zum Verbleib des Motorrollers, werden gebeten, mit der Polizeistation in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 Kontakt aufzunehmen.

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