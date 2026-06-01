Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn: Motorrad gestohlen/Wer kann Hinweise geben?

Büttelborn (ots)

In der Nacht zum Montag (01.06.), in der Zeit zwischen Mitternacht und 2.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Georg-Büchner-Straße ein schwarzes Motorrad der Marke Honda im Wert von rund 10.000 Euro und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Maschine befand sich unter einer Abdeckplane. An der Honda ist das Kennzeichen GG-EZ 79 angebracht.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich beim Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

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