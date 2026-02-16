Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall zwischen Auto und Radfahrer

Ludwigshafen (ots)

Heute Morgen (16.02.2026) kollidierten gegen 5 Uhr ein 53-jährigen Radfahrer und ein 58-jähriger Autofahrer an der Kreuzung Havering-Allee und Bürgermeister-Grünzweig-Straße. Der Autofahrer befuhr die Havering-Allee aus Richtung Europaplatz kommend und nahm dem bevorrechtigten Radfahrer beim Linksabbiegen in die Bürgermeister-Grünzweig-Straße die Vorfahrt, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Der Radfahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell