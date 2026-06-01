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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Unfallflucht und Bedrohung/Polizei sucht Zeugen

Bürstadt (ots)

Am Freitagabend (29.05.) ereignete sich gegen 20.00 Uhr im Weidenweg, unmittelbar vor dem dortigen Supermarktparkplatz, ein Verkehrsunfall.

Zwei Fahrzeuge wurden hierbei beschädigt. Unmittelbar nach dem Unfall stieg einer der Fahrer aus und soll den anderen anderen Unfallbeteiligten verbal bedroht haben. Anschließend stieg der Mann wieder in seinen schwarzen Audi mit Hamburger Kennzeichen und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206/9440-0 entgegen.

Berichterstatter:

Polizeikommissar Pfeifer (Polizeistation Lampertheim-Viernheim)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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