POL-DA: Bürstadt: Unfallflucht und Bedrohung/Polizei sucht Zeugen
Bürstadt (ots)
Am Freitagabend (29.05.) ereignete sich gegen 20.00 Uhr im Weidenweg, unmittelbar vor dem dortigen Supermarktparkplatz, ein Verkehrsunfall.
Zwei Fahrzeuge wurden hierbei beschädigt. Unmittelbar nach dem Unfall stieg einer der Fahrer aus und soll den anderen anderen Unfallbeteiligten verbal bedroht haben. Anschließend stieg der Mann wieder in seinen schwarzen Audi mit Hamburger Kennzeichen und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206/9440-0 entgegen.
Berichterstatter:
Polizeikommissar Pfeifer (Polizeistation Lampertheim-Viernheim)
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