Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht in Heppenheim gesucht.

Heppenheim (ots)

Am Freitag (29.05.) zwischen 13:45 Uhr und 16:45 Uhr kam es in der Eichendorffstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Mini Cooper war am Fahrbahnrand geparkt und wurde hierbei auf der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fremdschaden lässt sich auf ca. 4.000EUR beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden

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