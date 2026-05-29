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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Fußgängerin nach Verkehrsunfallflucht verletzt
Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Am Freitagmorgen (29.5.) kam es gegen 7.15 Uhr im Kreuzungsbereich der Frankfurter Landstraße und Grillparzerstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem weißen Mercedes-Kombi und einer Fußgängerin.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hat die Fußgängerin die Grillparzerstraße überquert und wurde hierbei von dem noch unbekannten Unfallverursacher angefahren. Er verließ daraufhin in unbekannte Richtung die Unfallstelle. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Fußgängerin leicht. Nun ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, insbesondere zum Unfallverursacher und seinem Fahrzeug, werden gebeten, mit dem 3. Polizeirevier in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 41310 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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