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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Bessungen: Unbekannte beschmieren Auto
Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Kriminelle nahmen am Donnerstagabend (28.5.), zwischen 19.25 Uhr und 21.50 Uhr einen auf dem Parkplatz der Orangerie geparkten BMW ins Visier und beschädigten diesen.

Die Unbekannten beschmierten das Auto mit weißer Farbe und flüchteten im Anschluss unerkannt.

Zeugen, denen im besagten Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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