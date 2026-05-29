Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim/Groß-Gerau: Halsschmuck-Diebe machen Beute/Polizei warnt vor Kettentrick

Bischofsheim/Groß-Gerau (ots)

Halsschmuck-Diebe schlugen am Donnerstagabend (28.05.) in Bischofsheim und Groß-Gerau zu. Die Polizei prüft einen Zusammenhang zwischen beiden Taten.

Gegen 17.20 Uhr fiel zunächst eine 66-jährige Autofahrerin in der Schulstraße in Bischofsheim einem sogenannten "Kettentrick" zum Opfer. Ein noch unbekanntes kriminelles Duo fragte sie aus einem Auto heraus nach einem Krankenhaus. Dann stieg die Beifahrerin aus und versuchte der Frau ein Armband um das Handgelenk zu legen. Die Täterin beugte sich zudem in den Innenraum ihres Fahrzeugs. Beim Umarmen entwendete die Kriminelle anschließend die Halskette der 66-Jährigen. Im Anschluss entfernten sich die Täterin und ihr Komplize, der das Fluchtauto lenkte, vom Tatort.

Zu den beiden Unbekannten sind folgende Details bekannt: Die Täterin wurde als 30 bis 40 Jahre alt und 1,60 bis 1,70 Meter groß geschätzt. Sie war schlank und sprach mit osteuropäischem Akzent. Die Kettendiebin trug ein Kopftuch und ein buntes Kleid. Der Fahrer des Fluchtwagens hatte eine athletische Figur und trug ein weißes Hemd und Sonnenbrille.

Zu einem ähnlichen Vorfall kam es gegen 18.15 Uhr in der Jahnstraße in Groß-Gerau. Auch dort entwendeten Unbekannte mittels Körperkontakt einem Seniorenehepaar, welches dort zu Fuß unterwegs war, jeweils die Goldketten, die sie um den Hals trugen. Die Kriminellen sollen anschließend in einem hellblauen BMW mit Mainzer Kennzeichen geflüchtet sein.

Zeugen, die die Vorfälle beobachtet haben, werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 Kontakt aufzunehmen.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei folgende Tipps:

Seien Sie aufmerksam gegenüber Fremden. Lassen Sie keine fremden Personen zu nah an sich heran. Seien Sie misstrauisch, wenn Sie Fremde berühren wollen. Tragen Sie ihre Wertsachen nah am Körper. Wenn Sie befürchten Opfer einer Straftat geworden zu sein, alarmieren Sie umgehend über die 110 die Polizei!

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