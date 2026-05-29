POL-DA: Oberzent: Polizei stoppt 22-Jährigen/Verdacht auf Kokaineinfluss am Steuer
Oberzent (ots)
In der Nacht zum Freitag (29.05.), gegen 1.30 Uhr, kontrollierte eine Streife der Polizeistation Erbach in der Kirchstraße in Beerfelden einen 22-jährigen Autofahrer. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle reagierte bei ihm ein Drogenvortest positiv auf den Konsum von Kokain und Cannabis.
Der 22-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Er wird sich nun in Ermittlungsverfahren wegen Fahren unter Drogeneinfluss und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verantworten haben.
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