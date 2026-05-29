PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Oberzent: Polizei stoppt 22-Jährigen/Verdacht auf Kokaineinfluss am Steuer

Oberzent (ots)

In der Nacht zum Freitag (29.05.), gegen 1.30 Uhr, kontrollierte eine Streife der Polizeistation Erbach in der Kirchstraße in Beerfelden einen 22-jährigen Autofahrer. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle reagierte bei ihm ein Drogenvortest positiv auf den Konsum von Kokain und Cannabis.

Der 22-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Er wird sich nun in Ermittlungsverfahren wegen Fahren unter Drogeneinfluss und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verantworten haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 28.05.2026 – 03:17

    POL-GG: Raunheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

    Raunheim (ots) - Raunheim: Am Mittwoch (27.05.) zwischen 13:10 und 13:30 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen blauen VW Golf, der auf dem Parkplatz des EKZ Mainspitze in der Flörsheimer Straße abgestellt war. Etwa 1500 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an der vorderen Stoßstange beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation ...

    mehr
  • 28.05.2026 – 01:08

    POL-DA: Babenhausen: Suche nach vermisster Person in Baggersee

    Babenhausen (ots) - Am frühen Mittwochabend (27.05.), meldeten Passanten um 19.10 Uhr einen Schwimmer in dem Baggersee an der L 3116, welcher offensichtlich untergegangen war. Sofortige Suchmaßnahmen durch Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Babenhausen, Frankfurt, Rodgau und Aschaffenburg, sowie der DLRG aus Frankfurt, verliefen bisher ohne Erfolg und wurden um 22.50 Uhr zunächst beendet. An der Einsatzstelle wurden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren