Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: "Coffee with a Cop" lockt zahlreiche Bürgerinnen und Bürger auf den Marktplatz

Groß-Gerau (ots)

Großes Interesse fand am Mittwoch (27.5.) die Veranstaltung "Coffee with a Cop" auf dem Marktplatz in Groß-Gerau. In den rund drei Stunden der Aktion nutzten zahlreiche Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, bei einer Tasse Kaffee direkt mit ihrer Polizei ins Gespräch zu kommen. Insgesamt wurden rund 150 Tassen "Einsatzkaffee" ausgeschenkt.

Die Bürgerinnen und Bürger nutzten die Gelegenheit, sich mit unterschiedlichsten Anliegen an die Beamtinnen und Beamten zu wenden. Von Fragen zu Nachbarschaftsstreitigkeiten über das Präventionsprogramm KOMPASS bis hin zu Beratungsgesprächen zu verschiedenen Kriminalitätsphänomenen oder Karrieremöglichkeiten bei der Polizei Hessen - die Themen waren vielfältig. Besonders zum Thema Einbruchschutz konnten in Groß-Gerau zahlreiche Menschen erreicht werden. Das Interesse war hierbei enorm groß, die Gespräche durchweg positiv. Sämtliche Informationsmaterialien der polizeilichen Beratungsstelle waren am Ende der Veranstaltung vergriffen.

Unterstützt wurde die Aktion unter anderem von den Sicherheitsberaterinnen und -beratern für Senioren sowie Mitarbeitenden der Kommune, Kräften der Stadtpolizei und der Feuerwehr. Insgesamt zogen alle Beteiligten eine durchweg positive Bilanz: Die Veranstaltung bot einen unkomplizierten Rahmen für persönliche Gespräche, informierte über Präventionsangebote und stärkte die Bürgernähe der Polizei.

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