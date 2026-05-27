Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: 49-Jähriger mit Pfefferspray verletzt

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Bereits am 10. Mai kam es im Bereich einer Haltestelle in der Seeheimer Straße zu einer Auseinandersetzung bei der ein 49-jähriger Mann verletzt wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen gegen 18.30 Uhr zwei noch unbekannte Täter den Mann mit Pfefferspray attackiert haben. Im Anschluss an die Tat flüchteten die Unbekannten zu Fuß vom Tatort.

Der leicht verletzte 49-Jährige wurde durch einen Rettungswagen vor Ort medizinisch versorgt und konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seinen Weg fortsetzen.

Ein Tatverdächtiger wird als etwa 15 bis 16 Jahre, 1,70 bis 1,75 Meter groß sowie mit blonden lockigen Haaren beschrieben. Zudem soll er ein hellgrünes T-Shirt und blaue Jeans getragen haben.

Der zweite Flüchtende soll etwa 14 bis 16 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß sein und schwarze Haare haben. Bekleidet war er mit einem schwarzen Oberteil und grauen Jeans.

Eine Fahndung nach den Tätern verlief bislang erfolglos, weshalb die Kripo nun nach Zeugen sucht.

Sachdienliche Hinweise, insbesondere zu den Identitäten der noch unbekannten Personen, nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt (K 43) unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegen.

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