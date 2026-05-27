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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Zimmerbrand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Bürstadt (ots)

Am Mittwochmittag (27.05.) kam es in der Martinstraße zu einem Brand. Gegen 12.10 Uhr wurden die Einsatzkräfte über das Feuer in einem Zimmer im 1. Obergeschoss eines dortigen Wohnhauses informiert.

Durch die alarmierte Feuerwehr konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Ein Bewohner des Hauses wurde am Einsatzort vorsorglich vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Der Mann zog sich bei dem Brand nach gegenwärtigem Ermittlungsstand aber nur leichtere Verletzungen zu. Die Ermittlungen zur Brandursache und zur Schadenshöhe werden nun vom Kommissariat 10 der Heppenheimer Kriminalpolizei übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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