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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Chevrolet Orlando (DA-QN 350) gestohlen
Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Am Samstagmorgen (23.5.), zwischen 9.30 und 10 Uhr, haben Kriminelle einen Chevrolet Orlando entwendet. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen DA-QN 350 war in der Pallaswiesenstraße, in der Nähe zur Kreuzung der Kasinostraße auf einem Parkplatz, abgestellt. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zugang und fuhren mit dem Auto anschließend in unbekannte Richtung davon.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K 21/22) hat die Ermittlungen aufgenommen. Unter der Telefonnummer 06151/969-0 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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