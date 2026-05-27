POL-GG: Fahrraddiebstahl - Zeugen gesucht

Riedstadt (ots) - Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Zunächst wurde eine Seniorin am Dienstagmorgen (26.05.), um kurz nach 9.00 Uhr, Opfer eines Taschendiebstahls in einem Einkaufsmarkt in Riedstadt, bei dem die Kriminellen auch in den Besitz ihrer Wohnungsschlüssel ...

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