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Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Fahrraddiebstahl - Zeugen gesucht

Stockstadt am Rhein (ots)

Am Dienstag, den 26.05.2026 zwischen 15:00 - 18:00 Uhr wurde an den Fahrradständern des Stockstädter Freibades ein schwarzes Mountainbike entwendet. Der oder die unbekannte Täter beschädigten zunächst das angebrachte Fahrradschloss und entwendeten anschließend dieses sowie das Fahrrad. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500,00 EUR. Hinweise bitte an die Polizeistation Gernsheim unter 06258/9343-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Groß-Gerau
Polizeistation Gernsheim

Telefon: 06258/9343-0
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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