Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt: Auf Taschendiebstahl folgt Wohnungseinbruch

Riedstadt (ots)

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen.

Zunächst wurde eine Seniorin am Dienstagmorgen (26.05.), um kurz nach 9.00 Uhr, Opfer eines Taschendiebstahls in einem Einkaufsmarkt in Riedstadt, bei dem die Kriminellen auch in den Besitz ihrer Wohnungsschlüssel gelangten. Als die Frau gegen 11.00 Uhr in ihr Haus in der Wiesbadener Straße zurückkehrte, bemerkte sie zunächst keine Auffälligkeiten. Später wurde ihr aber bewusst, dass Unbekannte vermutlich mit dem zuvor entwendeten Schlüssel in ihre Räumlichkeiten gelangten und dort anschließend Modeschmuck entwendeten.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Rüsselsheim ist unter der Rufnummer 06142/6960 zu erreichen.

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