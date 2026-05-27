PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt: Auf Taschendiebstahl folgt Wohnungseinbruch

Riedstadt (ots)

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen.

Zunächst wurde eine Seniorin am Dienstagmorgen (26.05.), um kurz nach 9.00 Uhr, Opfer eines Taschendiebstahls in einem Einkaufsmarkt in Riedstadt, bei dem die Kriminellen auch in den Besitz ihrer Wohnungsschlüssel gelangten. Als die Frau gegen 11.00 Uhr in ihr Haus in der Wiesbadener Straße zurückkehrte, bemerkte sie zunächst keine Auffälligkeiten. Später wurde ihr aber bewusst, dass Unbekannte vermutlich mit dem zuvor entwendeten Schlüssel in ihre Räumlichkeiten gelangten und dort anschließend Modeschmuck entwendeten.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Rüsselsheim ist unter der Rufnummer 06142/6960 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 27.05.2026 – 09:28

    POL-DA: Raunheim: Verdacht auf illegales Glücksspiel - Zwei Spielautomaten beschlagnahmt

    Raunheim (ots) - Am Dienstagabend (26.05.) führten Beamte der Polizeistationen Rüsselsheim und Kelsterbach eine Gaststättenkontrolle durch. Bei der Überprüfung einer Lokalität in der Innenstadt beschlagnahmten die Kontrolleure hierbei, in einem offenbar explizit dafür hergerichtetem Kellerraum, zwei unerlaubte Geldspielautomaten. Gegen den Betreiber wurde ...

    mehr
  • 27.05.2026 – 09:13

    POL-DA: Breuberg/Hainstadt: Brand in Unterstand greift auf Fahrzeuge über

    Breuberg (ots) - Am Dienstagabend (26.05.), kurz nach 20.30 Uhr, wurde der Polizei und der Feuerwehr ein Brand im Bereich eines Wohnhauses in der Quellenstraße gemeldet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach in einem Unterstand aus bislang noch unbekannten Gründen ein Brand aus. Das Feuer griff anschließend auf zwei in der Nähe des Gebäudes abgestellte Fahrzeuge ...

    mehr
  • 27.05.2026 – 08:38

    POL-DA: Groß-Umstadt: Ermittlungen nach Brand vor Mehrfamilienhaus in Richen

    Groß-Umstadt (ots) - Nach einem Brand im Walter-Trautmann-Weg am frühen Mittwochmorgen (27.5.) ermittelt die Polizei und fahndet nach bislang noch unbekannten Tatverdächtigen. Gegen 5 Uhr alarmierten Zeugen über den Notruf die Polizei und meldeten einen lauten Knall sowie ein Feuer vor einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Richen. Durch die Flammen und die Druckwelle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren