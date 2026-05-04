POL-GT: Einbruch am Nordring in Rheda-Wiedenbrück
Gütersloh (ots)
Rheda-Wiedenbrück (FK) - Freitag (01.05., 17.15 Uhr - 20.45 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Nordring eingebrochen. Durch eine aufgebrochene Tür gelangen die Täter in das Haus. Dort durchsuchten sie Schubladen und Schränke. Gestohlen wurden ersten Angaben nach Schmuck und Bargeld.
Die Polizei hat die Ermittlungen zu der Tat aufgenommen und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.
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