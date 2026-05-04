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Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch am Nordring in Rheda-Wiedenbrück

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Freitag (01.05., 17.15 Uhr - 20.45 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Nordring eingebrochen. Durch eine aufgebrochene Tür gelangen die Täter in das Haus. Dort durchsuchten sie Schubladen und Schränke. Gestohlen wurden ersten Angaben nach Schmuck und Bargeld.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu der Tat aufgenommen und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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