Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: "Sichere Innenstadt"- Zwei Verstöße in Waffenverbotszone - Drogen am Löwenplatz gefunden

Rüsselsheim (ots)

Im Rahmen des Programms "Sichere Innenstadt" kontrollierten Beamtinnen und Beamte der Polizeidirektion Groß-Gerau und des Polizeipräsidiums Südhessen, unterstützt von Kräften der hessischen Bereitschaftspolizei, am Dienstag (26.05.), in der Zeit von 9.00 bis 17.00 Uhr, in der Innenstadt und führten zudem zudem auch Kontrollen des Straßenverkehrs durch.

Im Rahmen der Überprüfungen von insgesamt 24 Personen wurden zwei Verstöße in der Waffenverbotszone festgestellt. Die Polizei beschlagnahmte bei zwei Männern ein Klappmesser und ein Springmesser und leitete entsprechende Ermittlungsverfahren ein. Im Bereich des Löwenplatzes fanden die Einsatzkräfte in Blumenkästen versteckt insgesamt rund 50 Gramm Haschisch sowie wenige Gramm Kokain und Marihuana.

Bei flankierenden Verkehrskontrollen, inklusive Geschwindigkeitsmessung, im Kurt-Schumacher-Ring und in der Johann-Sebastian-Bach-Straße waren 26 Fahrerinnen und Fahrer zu schnell. Sie erwarten nun wegen der Geschwindigkeitsverstöße Verwarnungsgelder. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Wagenlenker, der bei maximal erlaubten 50 km/h 85 Stundenkilometer auf dem Tacho hatte. Weiterhin ahndeten die Kontrolleure auch mehrere Gurt- und Handyverstöße.

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