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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Drogen im Straßenverkehr(DiS)- Polizei stoppt zwei berauschte Fahrer

Mörfelden-Walldorf (ots)

Die Verkehrssicherheitsarbeit zählt zu den Hauptaufgaben der Polizei in Südhessen. Am Dienstag (26.05.) führten Beamtinnen und Beamte der Polizeidirektionen Groß-Gerau, Darmstadt-Dieburg sowie der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen entsprechende gemeinsame Kontrollen auf der Bundesstraße 43, in Höhe der Okrifteler Straße und auf der Bundesstraße 486 durch.

Insgesamt stoppten die Ordnungshüter 61 Fahrzeuge und nahmen 83 Personen genauer unter die Lupe. Bei zwei Fahrern wurden Blutentnahmen durchgeführt, weil der Verdacht auf vorherigen Konsum von Cannabis bestand. Die Polizei leitete jeweils Ermittlungsverfahren ein.

Zudem ertappten die Kontrolleure einen Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis und behielten insgesamt knapp 2000 Euro Sicherheitsleistungen wegen Verstoßes gegen das Fahrpersonalrecht bzw. Manipulation des Steuergeräts für die Ad-Blue-Anlage bei zwei osteuropäischen Lastwagenfahrern ein.

Weiterhin stellten die Ordnungshüter ein griffbereites Springmesser im Handschuhfach eines Autofahrers sicher und erstatteten deswegen Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Bei der Überprüfung seines Fahrzeuges fiel außerdem auf, dass Bericht für die Hauptuntersuchung mutmaßlich gefälscht war. Die Weiterfahrt wurde daher zunächst untersagt. Mehreren Autofahrern händigten die Beamten Mängelanzeigen aus. Sie müssen nun zeitnah die Behebung der festgestellten Mängel bei der Polizei nachweisen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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