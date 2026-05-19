Polizei Wuppertal

POL-W: W Fahrerin eines E-Scooters schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern Vormittag (18.05.2026, 10:20 Uhr) erlitt die Fahrerin (46) eines E-Scooters schwere Verletzungen, nachdem sie stürzte. Die 46-Jährige bog vom Otto-Schell-Weg in die Hardtstraße ab und verlor dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug. In der Folge stürzte sie zu Boden und zog sich vermutlich mehrere Knochenbrüche zu. Der Rettungsdienst brachte sie zur stationären Versorgung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus. Im Rahmen der Berichterstattung zu E-Scootern, sensibilisiert die Polizei regelmäßig mit Hinweisen zu diesem Thema: -Bevor Sie losfahren, üben Sie das Anfahren, Bremsen und Balance halten an Orten mit wenig oder keinem Straßenverkehr. -Ein Helm schützt vor schweren Folgen bei einem Unfall und kann so Ihr Leben retten. -E-Scooter dürfen immer nur von einer Person genutzt werden. Als Fahrer oder Fahrerin eines E-Scooters müssen Sie mindestens 14 Jahre alt sein. -Für E-Scooter besteht eine Versicherungspflicht und sie müssen über eine Betriebserlaubnis verfügen. -Achten Sie beim Abstellen darauf, dass niemand behindert wird. Städte und Anbieter informieren über Abstellmöglichkeiten. -Für E-Scooter gelten die gleichen Promillegrenzen wie für Autos. -Der Gehweg ist tabu. Mit E-Scootern müssen Sie den Radweg benutzen. Ist kein Radweg vorhanden, müssen Sie auf der Fahrbahn fahren. -Wie beim Autofahren heißt es auch auf E-Scootern: Hände weg vom Handy oder Smartphone.

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