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Polizei Wuppertal

POL-W: W Fahrerin eines E-Scooters schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern Vormittag (18.05.2026, 10:20 Uhr) erlitt die Fahrerin (46) 
eines E-Scooters schwere Verletzungen, nachdem sie stürzte.

Die 46-Jährige bog vom Otto-Schell-Weg in die Hardtstraße ab und 
verlor dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug. In der Folge stürzte 
sie zu Boden und zog sich vermutlich mehrere Knochenbrüche zu.

Der Rettungsdienst brachte sie zur stationären Versorgung ihrer 
Verletzungen in ein Krankenhaus.

Im Rahmen der Berichterstattung zu E-Scootern, sensibilisiert die 
Polizei regelmäßig mit Hinweisen zu diesem Thema: 

-Bevor Sie losfahren, üben Sie das Anfahren, Bremsen und Balance 
halten an Orten mit wenig oder keinem Straßenverkehr.

-Ein Helm schützt vor schweren Folgen bei einem Unfall und kann so 
Ihr Leben retten.

-E-Scooter dürfen immer nur von einer Person genutzt werden. Als 
Fahrer oder Fahrerin eines E-Scooters müssen Sie mindestens 14 Jahre 
alt sein.

-Für E-Scooter besteht eine Versicherungspflicht und sie müssen über 
eine Betriebserlaubnis verfügen.

-Achten Sie beim Abstellen darauf, dass niemand behindert wird. 
Städte und Anbieter informieren über Abstellmöglichkeiten.

-Für E-Scooter gelten die gleichen Promillegrenzen wie für Autos.

-Der Gehweg ist tabu. Mit E-Scootern müssen Sie den Radweg benutzen. 
Ist kein
Radweg vorhanden, müssen Sie auf der Fahrbahn fahren.

-Wie beim Autofahren heißt es auch auf E-Scootern: Hände weg vom 
Handy oder Smartphone.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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