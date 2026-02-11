Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch

Augsburg (ots)

Innenstadt - In der Zeit von Montag (09.02.2026) bis Dienstag (10.02.2026) verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Berliner Allee und beschädigten diese.

Die Wohnung wird momentan kernsaniert. Die Unbekannten entwendeten Werkezuge und beschädigten u. a. Fließen sowie Wasseranschlüsse. Durch die Beschädigung der Wasseranschlüsse gelangte Wasser in die gesamte Wohnung sowie den Keller des Wohngebäudes. Hierbei entstand erheblicher Sachschaden. Die Höhe des Sachschadens und Beuteschadens wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen des Besonders schweren Fall des Diebstahls sowie Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell