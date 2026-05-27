Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Landkreis Darmstadt-Dieburg: Handwerker-Fahrzeuge im Visier Krimineller

Polizei sensibilisiert und gibt Präventionshinweise

Bild-Infos

Download

Landkreis Darmstadt-Dieburg (ots)

In den vergangenen Wochen kam es im Bereich des Landkreises Darmstadt-Dieburg, insbesondere in Groß-Zimmern und Dieburg, vermehrt zu Diebstählen aus Fahrzeugen, speziell aus Firmenfahrzeugen von Handwerksbetrieben. Die Täter haben es hierbei auf hochwertige Werkzeuge und Geräte abgesehen und brachen die Fahrzeuge auf, indem sie das Blech aufschnitten.

Werkzeuge, Geräte und Ausrüstungen haben oft hohe Werte. Einbruchschäden und der Verlust von Arbeitsmaterialien verursachen erhebliche finanzielle Einbußen und Verzögerungen.

Vor diesem Hintergrund schützen Sie Ihr Transportfahrzeug wie folgt:

Stellen Sie Ihr Fahrzeug an gut beleuchteten und belebten Straßen ab. Verschließen Sie immer alle Türen und Fenster, auch bei kurzen Stopps. Lassen Sie keine Wertsachen sichtbar im Fahrerraum liegen. Verwenden Sie abschließbare Werkzeugkisten oder fest verbaute Staufächer. Verbinden Sie Werkzeugkoffer und Kisten ggf. mit festen Fahrzeugteilen. Markieren Sie Ihre Geräte mit individuellen Kennzeichnungen oder Gravuren. Dies erschwert den Weiterverkauf. Wenn möglich, registrieren Sie Ihre Werkzeuge und Maschinen beim Hersteller oder bei der Polizei. Führen Sie eine Liste samt Individualnummern aller transportierten Werkzeuge und Geräte. Prüfen Sie Ihren Versicherungsschutz und schließen Sie ggf. eine Transportversicherung ab. Lassen Sie Ihr Fahrzeug nie unbeaufsichtigt mit offener Ladefläche. Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Ihrer Umgebung. Sensibilisieren Sie Mitarbeiter für die Bedeutung von Diebstahlprävention. Die Kombination aus guter Planung, mechanischen Sicherungen und aufmerksamen Verhalten minimiert das Diebstahlrisiko erheblich.

Die Polizei nimmt diese Vorfälle sehr ernst und ermutigt alle Betroffenen und auch Zeugen, sich bei verdächtigen Beobachtungen oder Informationen zu melden.

Mehr Tipps zur Diebstahlssicherung oder auch zur Einbruchsicherung erhalten Sie auch unter www.polizei-beratung.de und https://k.polizei.hessen.de/6543743580, den Websites für polizeiliche Kriminalprävention.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell