Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kantine im Visier Krimineller

Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter nahmen zwischen Freitag (22.5.), 15.30 Uhr, und Dienstagmorgen (26.5.), 6 Uhr, eine Kantine in der Heinrich-Hertz-Straße ins Visier. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter gewaltsam über ein Fenster Zugang in das Gebäude. Im Innern durchsuchten sie den Verkaufsraum sowie den Keller nach Wertgegenständen und entwendeten eine Vielzahl von Pfandflaschen im Wert von rund mehreren Hundert Euro. Mit ihrer Beute suchten sie im Anschluss in unbekannte Richtung das Weite. Sie hinterließen nach ersten Schätzungen einen Sachschaden im hohen dreistelligen Bereich.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum wahrgenommen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Darmstädter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

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