Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König: Positive Bilanz nach "Coffee with a cop" anlässlich des Pfingstmarktes

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Bad König (ots)

Großen Zuspruch erfuhr die Präventionsaktion "Coffee with a Cop", zu der die Polizei im Rahmen der Respekt-Kampagne am Montag (25.5.) anlässlich des Pfingstmarktes eingeladen hatte. Bis in die Mittagsstunden hinein nutzten zahlreiche Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit, bei einer Tasse Kaffee unkompliziert mit Polizeibeamtinnen und -beamten ins Gespräch zu kommen.

Neben vielen interessierten Besucherinnen und Besuchern, die den angebotenen "Einsatzkaffee" genossen, standen insbesondere Themen der präventiven Seniorenberatung sowie Fragen rund um den Polizeiberuf im Mittelpunkt zahlreicher Gespräche. Die Einsatzkräfte beantworteten dabei offen und praxisnah Fragen zu Betrugsmaschen, zum Einbruchsschutz, aktuellen Verkehrsthemen und den vielfältigen Einstiegsmöglichkeiten bei der Polizei Hessen.

Die Veranstaltung wurde von den Besucherinnen und Besuchern insgesamt sehr positiv aufgenommen. Besonders hervorgehoben wurden die Bürgernähe der Polizei sowie die Möglichkeit zum offenen und unkomplizierten Austausch in angenehmer Atmosphäre.

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