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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Suche nach vermisster Person in Baggersee

Babenhausen (ots)

Am frühen Mittwochabend (27.05.), meldeten Passanten um 19.10 Uhr einen Schwimmer in dem Baggersee an der L 3116, welcher offensichtlich untergegangen war. Sofortige Suchmaßnahmen durch Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Babenhausen, Frankfurt, Rodgau und Aschaffenburg, sowie der DLRG aus Frankfurt, verliefen bisher ohne Erfolg und wurden um 22.50 Uhr zunächst beendet. An der Einsatzstelle wurden neben Tauchern auch Drohnen und ein Sonarboot eingesetzt, Kräfte des Rettungsdienstes und der Polizei waren ebenfalls vor Ort. Am Donnerstag (28.05.) wird die Suche fortgesetzt werden.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
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Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt

Telefon: 06151 / 969 - 40312
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Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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