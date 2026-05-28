Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Suche nach vermisster Person in Baggersee

Babenhausen (ots)

Am frühen Mittwochabend (27.05.), meldeten Passanten um 19.10 Uhr einen Schwimmer in dem Baggersee an der L 3116, welcher offensichtlich untergegangen war. Sofortige Suchmaßnahmen durch Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Babenhausen, Frankfurt, Rodgau und Aschaffenburg, sowie der DLRG aus Frankfurt, verliefen bisher ohne Erfolg und wurden um 22.50 Uhr zunächst beendet. An der Einsatzstelle wurden neben Tauchern auch Drohnen und ein Sonarboot eingesetzt, Kräfte des Rettungsdienstes und der Polizei waren ebenfalls vor Ort. Am Donnerstag (28.05.) wird die Suche fortgesetzt werden.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

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