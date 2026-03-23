LPI-SHL: Plakette gefälscht
Zella-Mehlis (ots)
Sonntagmittag stellten Beamte des Suhler Inspektionsdienstes einen Pkw in der Bergstraße in Zella-Mehlis fest. Am Kennzeichen des Fahrzeuges war eine gefälschte (vermutlich selbst gebastelte) Hauptuntersuchungsplakette angebracht. Die Polizisten ermittelten den Fahrzeugeigentümer und bearbeiten jetzt eine Anzeige wegen des Verdachts auf Urkundenfälschung.
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