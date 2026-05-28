POL-GG: Raunheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Darmstadt (ots) - Bereits am 10. Mai kam es im Bereich einer Haltestelle in der Seeheimer Straße zu einer Auseinandersetzung bei der ein 49-jähriger Mann verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen gegen 18.30 Uhr zwei noch unbekannte Täter den Mann mit Pfefferspray attackiert haben. Im Anschluss an die Tat flüchteten die Unbekannten zu Fuß vom ...

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