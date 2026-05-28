POL-GG: Raunheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht
Raunheim (ots)
Raunheim: Am Mittwoch (27.05.) zwischen 13:10 und 13:30 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen blauen VW Golf, der auf dem Parkplatz des EKZ Mainspitze in der Flörsheimer Straße abgestellt war. Etwa 1500 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an der vorderen Stoßstange beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/696-595 entgegen.
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