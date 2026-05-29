Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Angebliche Handwerker erbeuten Bargeld und Schmuck bei Seniorin

Zeugen gesucht

Dieburg (ots)

Bislang unbekannte Betrüger haben am Donnerstagnachmittag (28.5.) eine Seniorin ins Visier genommen und sie um ihr Hab und Gut gebracht.

Gegen 13.30 Uhr erschienen nach derzeitigen Erkenntnissen die Unbekannten bei der Seniorin in der Berliner Straße, gaben sich als Handwerker aus und teilten mit, dass Reparaturarbeiten an ihrem Hausdach notwendig sein sollen. Anschließend begaben sie sich in die Wohnung der Frau. Einer der beiden lenkte sie geschickt ab und der andere nutzte den unbeobachteten Moment, um Bargeld und Schmuck zu erbeuten. Mit dem Diebesgut suchten sie im Anschluss in unbekannte Richtung das Weite.

Einer der Täter soll zwischen 40 und 50 Jahren, 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlanker Statur und dunkel gekleidet gewesen sein. Sein Komplize soll zwischen 30 und 40 Jahren, 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlanker Statur und auch dunkel gekleidet gewesen sein. Zudem soll er weiße Turnschuhe getragen haben.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Berliner Straße gesehen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Darmstädter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

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