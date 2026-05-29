Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: 60-Jähriger Goldkette vom Hals gerissen/Kripo ermittelt

Bensheim (ots)

Eine 60-jährige Frau wurde am Donnerstagmittag (28.05.) Opfer eines Überfalls. Der Vorfall ereignete sich gegen 12.00 Uhr in der Darmstädter Straße in Auerbach, an der Bushaltestelle im Bereich der Goethe-Apotheke. Die 60-Jährige war dort zu Fuß unterwegs, als ein Auto neben ihr hielt. Die Frau wurde von der Beifahrerin aus dem Fahrzeug heraus zunächst in ein Gespräch verwickelt und bekam anschließend eine Art Kette um den Hals geschlungen. Der 60-Jährigen wurde, nachdem sie an der umgelegten Kette in den Innenraum des Wagens gezogen wurde, ihre eigene Goldkette vom Hals gerissen. Die Angegriffene zog sich Blessuren leichterer Art zu. Der Fahrer und seine Beifahrerin flüchteten mit dem Auto und der erbeuteten Goldkette vom Tatort.

Die Kripo in Heppenheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem Fahrzeug geben können, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

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