PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: 60-Jähriger Goldkette vom Hals gerissen/Kripo ermittelt

Bensheim (ots)

Eine 60-jährige Frau wurde am Donnerstagmittag (28.05.) Opfer eines Überfalls. Der Vorfall ereignete sich gegen 12.00 Uhr in der Darmstädter Straße in Auerbach, an der Bushaltestelle im Bereich der Goethe-Apotheke. Die 60-Jährige war dort zu Fuß unterwegs, als ein Auto neben ihr hielt. Die Frau wurde von der Beifahrerin aus dem Fahrzeug heraus zunächst in ein Gespräch verwickelt und bekam anschließend eine Art Kette um den Hals geschlungen. Der 60-Jährigen wurde, nachdem sie an der umgelegten Kette in den Innenraum des Wagens gezogen wurde, ihre eigene Goldkette vom Hals gerissen. Die Angegriffene zog sich Blessuren leichterer Art zu. Der Fahrer und seine Beifahrerin flüchteten mit dem Auto und der erbeuteten Goldkette vom Tatort.

Die Kripo in Heppenheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem Fahrzeug geben können, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 29.05.2026 – 08:04

    POL-DA: Oberzent: Polizei stoppt 22-Jährigen/Verdacht auf Kokaineinfluss am Steuer

    Oberzent (ots) - In der Nacht zum Freitag (29.05.), gegen 1.30 Uhr, kontrollierte eine Streife der Polizeistation Erbach in der Kirchstraße in Beerfelden einen 22-jährigen Autofahrer. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle reagierte bei ihm ein Drogenvortest positiv auf den Konsum von Kokain und Cannabis. Der 22-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste sich ...

    mehr
  • 28.05.2026 – 03:17

    POL-GG: Raunheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

    Raunheim (ots) - Raunheim: Am Mittwoch (27.05.) zwischen 13:10 und 13:30 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen blauen VW Golf, der auf dem Parkplatz des EKZ Mainspitze in der Flörsheimer Straße abgestellt war. Etwa 1500 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an der vorderen Stoßstange beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren