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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei sucht Zeugen nach Raubüberfall

Gelsenkirchen (ots)

Ein 13-jähriger Gelsenkirchener erschien auf einer Polizeiwache und machte im Beisein seines Vaters Angaben zu einem Raubdelikt am Sonntagmittag, 22. März 2026, um 12 Uhr auf der Karl-Meyer-Straße in Rotthausen.

Der Junge gab an, dass ihm beim Spaziergang drei Unbekannte entgegenkamen. Einer dieser Männer versuchte dem 13-Jährigen sein Handy aus der Hand zu reißen, was er verhindern konnte. Der Gelsenkirchener flüchtete in Richtung der Hauptschule Am Dahlbusch, wurde aber auf Höhe der Steeler Straße von den drei Tatverdächtigen eingeholt. Die Angreifer stießen den Jungen zu Boden und versetzten ihm Schläge und Tritte. Dabei soll auch ein Schlagstock verwendet worden sein. Der 13-Jährige wehrte sich gegen die Herausgabe seines Handys. Statt des Smartphones entrissen die Tatverdächtigen schlussendlich die Kappe des Jungen und flüchteten. Der Gelsenkirchener wurde bei dem Übergriff leicht verletzt. Alle Männer waren etwa 18 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet. Der Tatverdächtige mit dem Schlagstock trug zudem eine blaue Jeans und ein T-Shirt der Marke "Lacoste".

Wer hat im Tatzeitraum etwas Verdächtiges gesehen und kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Hinweise bitte telefonisch an das zuständige Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8120 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitungsstab/Pressestelle
Polizeioberkommissar Florian Mühlenbrock
Telefon: +49 209 365 2012
E-Mail: poststelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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