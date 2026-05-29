Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Seniorin bestohlen/Blaue Stofftasche am Rollator - Polizei sucht Zeugen

Lampertheim (ots)

Bereits am 20. April wurde einer 89-jährigen Frau im Bereich Neue Schulstraße/Hagenstraße, in der Nähe des Pflegeheims Mariä Verkündigung, am Vormittag gegen 11.45 Uhr eine blaue Stofftasche von ihrem Rollator entwendet. Die Frau lief alleine in der Neuen Schulstraße mit ihrem Rollator in Richtung Pflegeheim.

In dem Stoffbeutel befand sich eine rote Geldbörse mit persönlichen Dokumenten sowie ein Umschlag mit einem größeren Geldbetrag, den die Seniorin zuvor bei einer Bank abgehoben hatte. Bei der Tatverdächtigen soll es sich um eine junge Frau mit Kappe gehandelt haben.

Die Ermittler fragen nun: Wem ist eine solche Frau aufgefallen, die der 89-Jährigen in dem Bereich gefolgt ist? Wem ist dort eine flüchtende Frau mit einem blauen Stoffbeutel aufgefallen? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Geschehen geben?

Die Beamten der Polizei in Lampertheim (Kommissariat 42) sind unter der Rufnummer 06206/9440-0 erreichbar.

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