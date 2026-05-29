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Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Biebesheim am Rhein: Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Biebesheim am Rhein (ots)

Ein dunkelblauer Dacia Sandero parkte in der Beinstraße auf Höhe der Hausnummer 15. Zwischen dem 28.05.2026 um 22:00 Uhr und dem 29.05.2026 um 12:30 Uhr, wurde der Pkw durch ein anderes, vermutlich rotes Fahrzeug vorne links an der Fahrertür beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise auf ein entsprechendes Fahrzeug und/oder eines entsprechenden Fahrzeugführers bitte an die Polizeistation Gernsheim unter folgender Telefonnummer: 06258 93430

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Groß-Gerau
Polizeistation Gernsheim
Darmstädter Straße 28
64579 Gernsheim

https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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