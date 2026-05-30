POL-HP: Einhausen: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht
Einhausen (ots)
Am Freitag (29.05.) in der Zeit von 17:00 - 18:50 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten weißen VW Passat, der in der Hauptstraße 75 in 64683 Einhausen abgestellt war. Etwa 5000,- Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur seines Fahrzeuges kosten, welches seitlich im linken hinteren Bereich beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher oder das flüchtige Fahrzeug nimmt die Polizeistation in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 / 706-0 entgegen.
Berichterstatter: Mooser, PHK, PSt. Heppenheim
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68623 Lampertheim
Matthias Rau, PHK
Telefon: 06206 / 9440-0
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