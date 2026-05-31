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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Saisonarbeiter nach Streitigkeiten verletzt

Weiterstadt- Schneppenhausen (ots)

Am Samstagabend (30.05.) wurden der Polizei um 22.30 Uhr über die Rettungsleitstelle Streitigkeiten in einer Saisonarbeiterunterkunft in Schneppenhausen gemeldet. Im Verlaufe dieser Streitigkeiten hätte eine Person auch Schnittverletzungen erlitten. Aufgrund der unklaren Erkenntnislage wurden zunächst mehrere Streifenwagen Richtung Schneppenhausen entsandt. In der Unterkunft wurde ein 40-jähriger Arbeiter mit einer Schnittverletzungen an einem Arm festgestellt und nach medizinischer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus überstellt. Ein möglicherweise an dem gemeldeten Streit beteiligter 36-jähriger Mann wurde vorläufig festgenommen. Das Messer, durch welches die Verletzung des 40-jährigen verursacht worden sein könnte, konnte in der Unterkunft aufgefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen dauern aktuell noch an.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Führungs- und Lagedienst
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt

Telefon: 06151 / 969 - 40312
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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