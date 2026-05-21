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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht unter dem Einfluss von Alkohol

Mutterstadt (ots)

Am 20.05.2026 gegen 16 Uhr wurde die Polizeiinspektion Schifferstadt durch eine aufmerksame Zeugin über eine Verkehrsunfallflucht informiert. Hierbei touchierte ein PKW einen Laternenmast im Medardusring und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Durch die Beamten konnte der Unfallverursacher an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Bei dem 60-jährigen Fahrer konnte deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,11 Promille. Aus diesem Grund wurde dem Unfallverursacher eine Blutprobe entnommen. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Das Auto des Unfallverursachers wurde zum Ziel der Einziehung sichergestellt. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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