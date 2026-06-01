Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lindenfels: Motorradkontrollen/Polizei zieht positives Fazit - Lob für Biker

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Lindenfels (ots)

Alljährlich kommt es insbesondere in den Sommermonaten und an Wochenenden zu Beschwerden von Anwohnern wegen Lärm und zu schnellem Fahren durch Motorradfahrer. Gerade kurvenreiche Strecken in den Höhenlagen des vorderen Odenwaldes sind für Motorradbegeisterte attraktiv. In den letzten Wochen erreichten die Polizei vermehrt Beschwerden von Anwohnern über laute sowie hin- und herfahrende Biker zwischen Schmal-Beerbach und Ober-Beerbach. Im Jahr 2024 ereignete sich auf dieser Strecke zudem auch ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang.

Am Freitag (29.05.) haben Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Bensheim nun entsprechende Motorradkontrollen durchgeführt. Zwischen 13.00 und 18.00 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte insgesamt 37 Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer am Parkplatz "Schöne Aussicht" bei Lindenfels, in der Lindenfelser Straße in Lautertal-Schmal-Beerbach und am Parkplatz "Teufelsloch", zwischen Lindenfels und Gumpener Kreuz.

Die Ordnungshüter zogen hierbei eine positive Bilanz. Bei keinem der Biker gab es gravierende Mängel zu beanstanden. Bei einem Kraftrad fehlte der vorgeschriebene Reflektor hinten. Zudem war der vorgegebene Spiegelabstand zu gering. Der Biker muss nun zeitnah die Behebung der Mängel bei der Polizei nachweisen. Er konnte seine Fahrt anschließend fortsetzen. Mit seinem Quad und hierbei ohne vorgeschriebenen Schutzhelm zu tragen, passierte eine anderer Verkehrsteilnehmer die Kontrollstelle. In diesem Fall wurde ein Verwarungsgeld fällig. Nachdem der Quadfahrer seinen in einem Topcase aufbewahrten Schutzhelm aufsetzte, ging es auch für ihn weiter.

Bei einem weiteren Biker aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg stellten die Beamten fest, dass der sogenannte "DB-Killer" ausgebaut war. Daraufhin wurde an der Maschine eine Schallpegelmessung durchgeführt. Der festgestellte Wert lag noch innerhalb der Toleranz, weshalb dem Fahrzeugführer lediglich eine Ordnungswidrigkeit aufgrund eines "nicht vorschriftsmäßigen Fahrzeugs" vorgeworfen wurde. Ein entsprechendes Verwarungsgeld wurde erhoben. Der Fahrer hatte den ausgebauten Schalldämpfer in einer Satteltasche am Kraftrad mitgeführt und baute den DB-Killer an Ort und Stelle wieder ein.

Bei den Kontrollen achtete die Polizei insbesondere auf den technischen Zustand der Motorräder. Für diejenigen, die sich nicht an die Regeln halten, kann es zu einem Fahrverbot oder zur Sicherstellung des Motorrades kommen, insbesondere wenn technische Veränderungen an den Maschinen vorgenommen werden. Neben einem frühzeitigen Saisonaus ist die Unvernunft meist noch mit hohen Kosten und Bußgeldern verbunden. Motorradfahren soll in den reizvollen südhessischen Landschaften möglich sein, ohne dass die Anwohnerinnen und Anwohner ihr Wohngrundstück wegen des Motorradlärms nicht mehr zur Erholung und Entspannung, etwa am Wochenende oder zum Feierabend, nutzen können. Rücksichtnahme ist dafür unerlässlich.

Das Polizeipräsidium Südhessen wünscht allen Motorradfahrerinnen und Motorradfahrern weiterhin eine unfallfreie Saison.

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