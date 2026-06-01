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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Autofahrer mit 71 "Sachen" zu viel auf dem Tacho/58-Jährigen erwarten drei Monate Fahrverbot

Lampertheim (ots)

Im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung stoppten zivile Verkehrsfahnder der Polizei Südhessen am Freitagmittag (29.05.) auf der Bundesstraße 44 einen 58 Jahre alten Autofahrer mit 171 km/h, anstatt der maximal dort erlaubten 100 Stundenkilometer. Ihn erwartet nun ein dreimonatiges Fahrverbot, 700 Euro Bußgeld und zwei Punkte in Flensburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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