POL-DA: Lampertheim: Autofahrer mit 71 "Sachen" zu viel auf dem Tacho/58-Jährigen erwarten drei Monate Fahrverbot
Lampertheim (ots)
Im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung stoppten zivile Verkehrsfahnder der Polizei Südhessen am Freitagmittag (29.05.) auf der Bundesstraße 44 einen 58 Jahre alten Autofahrer mit 171 km/h, anstatt der maximal dort erlaubten 100 Stundenkilometer. Ihn erwartet nun ein dreimonatiges Fahrverbot, 700 Euro Bußgeld und zwei Punkte in Flensburg.
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