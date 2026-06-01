POL-DA: Lampertheim: Autofahrer mit 71 "Sachen" zu viel auf dem Tacho/58-Jährigen erwarten drei Monate Fahrverbot

Bürstadt (ots) - Am Freitagabend (29.05.) ereignete sich gegen 20.00 Uhr im Weidenweg, unmittelbar vor dem dortigen Supermarktparkplatz, ein Verkehrsunfall. Zwei Fahrzeuge wurden hierbei beschädigt. Unmittelbar nach dem Unfall stieg einer der Fahrer aus und soll den anderen anderen Unfallbeteiligten verbal bedroht haben. Anschließend stieg der Mann wieder in seinen schwarzen Audi mit Hamburger Kennzeichen und verließ ...

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