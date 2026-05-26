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Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pfingstwochenende am Nürburgring

Nürburgring (ots)

Bei sommerlichen Temperaturen zog der Nürburgring auch am Pfingstwochenende unzählige Motorsportbegeisterte und Enthusiasten der Rennstrecke in die Region.

Insgesamt wurden durch die Polizei Adenau an dem Wochenende 16 Verkehrsunfälle aufgenommen. In 9 Fällen blieb es bei Verkehrsunfällen mit Sachschaden. Bei 6 Unfällen waren Personenschäden zu verzeichnen. Glücklicherweise trugen die Unfallbeteiligten hierbei keine schwereren Verletzungen davon. In einem Fall verließ der Unfallbeteiligte unerlaubt die Unfallstelle. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Obwohl der Großteil der Ringbesucher die geltenden Verkehrsvorschriften befolgte, konnten auch an diesem Wochenende vereinzelt Verkehrsteilnehmer festgestellt werden, die sich nicht ordnungsgemäß im Straßenverkehr verhielten.

So mussten mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen des Unnötigen Verursachens von Lärm und Erlöschen der Betriebserlaubnis gefertigt werden. Zudem wurden mehrere Platzverweise ausgesprochen.

In einem Fall kam es zu einem unerlaubten Kraftfahrzeugrennen zwischen zwei PKW. Ein PKW konnte nach Mitteilungseingang durch eine Streife angetroffen werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft erfolgte hier die Einziehung des Kraftfahrzeugs und die Beschlagnahme des Führerscheins.

Durch die Verkehrsdirektion Koblenz wurden am Wochenende zwei Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Auf der B 257, innerhalb der Ortslage Quiddelbach, konnten insgesamt 50 Fahrzeuge festgestellt werden, die sich nicht an die Geschwindigkeitsbeschränkung hielten. Auf der B 258, in Höhe der Ortschaft Meuspath, wurden 285 Verstöße gezählt.

Zum Teil haben die verantwortlichen Verkehrsteilnehmer hier mit empfindlichen Geldbußen und Verhängung von Fahrverboten zu rechnen.

Die Polizei Adenau kündigt auch weiterhin an, die Raser/Poser-Szene im Blick zu halten, Verkehrskontrollen und Geschwindigkeitsmessungen durchzuführen und Verstöße konsequent zu ahnden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Polizeiinspektion Adenau
PHK Bohr

Telefon: 02691-925-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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