Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Zeugen nach Farbschmierereien gesucht

Staatschutz ermittelt

Groß-Umstadt (ots)

Weil bislang unbekannte Vandalen im Tatzeitraum zwischen Freitagnachmittag (29.5.), 15.30 Uhr, und Sonntagnachmittag (31.5.), 14.45 Uhr, den Flurboden, Wände sowie Scheiben in einem Gebäude einer Schule in der Dresdener Straße beschmiert haben, hat die Polizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die bislang unbekannten Täter über ein Fenster Zugang in das Gebäude. Im Innern hinterließen sie diverse Symbole und Schriftzüge mit Farbe. Da die Schmierereien unter anderem Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen darstellen, darunter ein Hakenkreuz, ist der polizeiliche Staatschutz mit dem Fall betraut. Nach ersten Schätzungen hinterließen sie einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

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