Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: 18-Jähriger auf Spielplatz mit Pfefferspray attackiert und bestohlen

Bürstadt (ots)

Ein 18 Jahre alter Mann wurde am Sonntagabend (31.05.), gegen 22.40 Uhr, auf einem Spielplatz in der Sudetenstraße in Bobstadt von mehreren Unbekannten zunächst mit Pfefferspray attackiert, geschlagen sowie anschließend seiner Baseballmütze bestohlen. Die Unbekannten flüchteten im Anschluss zu Fuß vom Tatort. Der 18-Jährige zog sich Blessuren leichterer Art zu.

Der Angreifer mit dem Pfefferspray war etwa 20 Jahre alt, 1,75 Meter groß und trug einen hellblauen Trainingsanzug und eine beigefarbene Gucci-Basecap. Er hatte einen Dreitage-Bart und ein südländisches Erscheinungsbild. Seine Begleiter trugen ebenfalls allesamt Kappen.

Die Kriminalpolizei Heppenheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Personen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06252/706-0.

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