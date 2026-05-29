Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Motorradlenker schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde ein 47 Jahre alter Motorradlenker am Donnerstag (28.05.2026) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 22.40 Uhr nahe Sindelfingen in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war.

Der 47-Jährige fuhr die Landesstraße 1188 von Sindelfingen in Richtung Glemseckstraße entlang. Zur selben Zeit bog eine 47 Jahre alte Person mit einem Mercedes von der Zufahrt des Rasthofes Sindelfinger Wald aus nach links in die L1188 ab. Die Person unterschätzte dabei mutmaßlich die Geschwindigkeit des Motorradfahrers, stoppte ihr Fahrzeug und wollte wieder rückwärtsfahren. Eine Kollision konnten aber beide Verkehrsteilnehmende nicht mehr verhindern, sodass der 47-Jährige gegen den Mercedes prallte.

Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 2.200 Euro belaufen.

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