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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Brand in Kirche

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Marbach am Neckar ermittelt seit Donnerstagnachmittag (28.05.2026) gegen noch unbekannte Täter, nachdem es zu einem Brand in einer Kirche in der Ziegelstraße in Marabch am Neckar gekommen ist. Eine 59 Jahre alte Frau wollte die Kirche gegen 16.35 Uhr besuchen und musste beim Betreten feststellen, dass diese stark verqualmt war. Ursächlich hierfür war, dass unbekannte Täter das Polster einer der vorderen Sitzbänke in Brand gesteckt hatten. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer zügig löschen. Der entstandene Sachschaden wurde auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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