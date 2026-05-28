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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mötzingen: 18-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde ein 18 Jahre alter Motorroller-Fahrer am Mittwoch (27.05.2026) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 17.30 Uhr bei Mötzingen in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war.

Der 18-Jährige fuhr die Kreisstraße 1052 in Richtung Mötzingen entlang, während ein 52 Jahre alter Mercedes-Lenker hinter ihm fuhr. Als der Mercedes-Lenker den Rollerfahrer überholte, kollidierten die beiden aus noch ungeklärten Gründen miteinander, sodass der 18-Jährige stürzte. Einer dahinterfahrenden 21 Jahre alten Ford-Lenkerin gelang es nicht mehr, rechtzeitig zu bremsen. Sie kollidierte mit dem am Boden liegenden Motorroller und schob diesen gegen den davorstehenden Mercedes.

Der 18-Jährige soll daraufhin in verbalen Streit mit dem 52-Jährigen geraten sein. Dabei soll er gegen die teilweise geöffnete Seitenscheibe der Fahrertür des Mercedes geschlagen und an dieser gerissen haben, sodass sie zersprang.

An dem Roller sowie dem Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4.000 Euro.

Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 52-Jährige mutmaßlich nicht im Besitz einer gültigen Fahrererlaubnis ist.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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