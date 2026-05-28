Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Möglingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch (27.05.2026) gegen 07.55 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Ludwigsburg-Süd der Bundesautobahn 81 ereignete.

Ein 61 Jahre alter Kia-Lenker wollte in Richtung Heilbronn auf die BAB 81 auffahren, als sich von hinten ein noch unbekannter Sattelzuglenker näherte, der den gesperrten Seitenstreifen befuhr. Da der Seitenstreifen unmittelbar in den Beschleunigungsstreifen mündet, touchiert der Sattelzug den Kia, als der 65-Jährige auf die Autobahn auffahren wollte. Der 65-Jährige versuchte zwar, nach rechts auszuweichen, konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern.

Der unbekannte Sattelzuglenker setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro zu kümmern.

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