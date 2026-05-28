Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: 20-Jähriger bei Raub schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Montag (25.05.2026) griffen noch unbekannte Täter einen 20 Jahre alten Mann am Bahnhof in Steinheim an der Murr an. Der junge Mann hielt sich gegen 00.10 Uhr an einer Bushaltestelle im Bahnweg, nahe einer Bankfiliale auf, als er unvermittelt von drei bis vier Männern bewusstlos geschlagen wurde. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge traten die Täter weiter auf den am Boden liegenden 20-Järhigen ein, stahlen rund 100 Euro Bargeld aus dessen Geldbeutel und ergriffen die Flucht.

Der 20-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Täter wurden als 17 bis 24 Jahre alt mit südländischer Erscheinung beschrieben.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

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