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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Kleinkraftrad gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter stahlen zwischen Samstag (23.05.2026) 12:00 Uhr und Dienstag (26.05.2026) 13:00 Uhr ein Kleinkraftrad der Marke "Nacional Motor" vom Typ "Derbi Antlantis" mit aktuellem Versicherungskennzeichen, welches im Bereich der Hoffmannstraße in Korntal abgestellt war. Das schwarze Kleinkraftrad war mit einem Lenkradschloss gesichert, der Wert des Diebesgutes ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0711 839902-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Korntal-Münchingen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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