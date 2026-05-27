Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Vorfall in Linienbus - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereits am Mittwoch (20.05.2026) gegen 13:25 Uhr in einem Linienbus in Kornwestheim ereignete. Ein 14-jähriger Schüler fuhr gegen 13:20 Uhr mit einem Linienbus der Linie 412 von der Zeppelinstraße in Richtung Pattonville. Da die Sitzplätze im Bus bereits voll besetzt waren, nahm der Schüler im hinteren Bereich des Busses einen Stehplatz ein. Hier wurde er ohne ersichtlichen Grund von einer fünfköpfigen Gruppe beleidigt. Nachdem der Schüler die Gruppe aufforderte, dies zu unterlassen, soll er von drei Jungen aus der Gruppe heraus zu Boden gestoßen und im weiteren Verlauf auf dem Boden liegend geschlagen und getreten worden sein. An der nächsten Haltestelle verließ das Opfer den Bus, die Täter verblieben im Linienbus. Ein Täter soll blonde Haare und einen auffälligen Ohrring im rechten Ohr getragen haben. Ein zweiter Täter soll eine Kappe der Marke "Gucci" sowie eine ausfällig durchgehende Augenbraue gehabt und ein weiterer Täter ein Albanien-Trikot getragen haben. Alle sollen im Alter zwischen 12 und 14 Jahre alt gewesen sein. Das Polizeirevier Kornwestheim bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de sich zu melden.

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