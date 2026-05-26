Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Herrenberg: 19-Jähriger nach Einbruch in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Ein 19-Jähriger befindet sich seit Mittwoch (20.05.2026) in Untersuchungshaft. Er steht im Verdacht, am 15.04.2026 gemeinsam mit einem 18-Jährigen in ein Elektronikgeschäft in Herrenberg eingebrochen zu sein (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6257430). Die beiden sollen mehrere Mobiltelefone im Wert von insgesamt rund 9.500 Euro gestohlen und anschließend teilweise weiterverkauft haben.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg führten auf die Spur der beiden Heranwachsenden, die im Verdacht stehen, für weitere, ähnliche Fälle verantwortlich zu sein.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der 19 Jahre alte rumänische Staatsangehörige am 20.05.2026 vorläufig festgenommen und noch am selben Tag einem Haftrichter am Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Bandendiebstahls und wies den jungen Mann in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Die Ermittlungen zu dem 18 Jahre alten mutmaßlichen Mittäter dauern an.

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