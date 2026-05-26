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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: Jugendliche mit Pkw unterwegs - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zeugen meldeten am Sonntag (24.05.2025) gegen 04.00 Uhr drei augenscheinlich Jugendliche, die mit einem Hyundai durch Kirchheim am Neckar fahren. In der Heuchelbergstraße kam einer Polizeistreife das gesuchte Fahrzeug entgegen.

Anstelle den darauffolgenden Anhaltezeichen Folge zu leisten, fuhren die Jugendlichen einige Hundert Meter weiter, stellten den Pkw ab und flüchteten zu Fuß. Trotz sofortiger weiterer Fahndungsmaßnahmen, konnten die Personen nicht mehr festgestellt werden.

Die Ermittlungen zu den Insassen dauern an. Der Polizeiposten Kirchheim am Neckar bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Zeugenhinweise unter der Tel. 07143 89106-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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