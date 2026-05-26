Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Notsituation vorgetäuscht - Tatverdächtiger versucht an Bargeld zu kommen

Ludwigsburg (ots)

Wegen versuchtem Betrug ermittelt das Polizeirevier Ludwigsburg gegen einen 49 Jahre alten Tatverdächtigen, der am Samstag (23.05.2026) gegen 13.00 Uhr versuchte in der Eberhardstraße in Ludwigsburg und möglicherweise auch in der Umgebung Anwohnemde zu betrügen. In mindestens zwei Fällen klingelte er an Haustüren und gab vor, ein neuer Nachbar zu sein, der sich ausgeschlossen habe. Der beauftrage Schlüsseldienst würde nun 100 Euro Vorkasse verlangen, die er nicht bezahlen könne, weil sein Geldbeutel in der neuen Wohnung sei, in der er nun nicht mehr hineinkäme. Die beiden Personen, bei denen der 49-Jährige versucht hatte, mit dieser Masche an Geld zu kommen, alarmierten jedoch stattdessen die Polizei. Einsatzkräfte des POlizeireviers Ludwigsburg stellten den Tatverdächtigen wenig später in der benachbarten Umgebung fest und erteilten ihm nach der Durchführung der notwendigen polizeilichen Maßnahmen einen Platzverweis. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353 oder E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de, sucht nun weitere Personen, bei denen der Tatverdächtige geklingelt hat und mögliche Geschädigte, die ihm tatsächlich Geld ausgehändigt haben.

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