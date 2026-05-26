Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bondorf: Einbruch in Kindergarten

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Sonntag- (24.05.2026) und Montagnachmittag (25.05.2026) brachen noch unbekannte Täter in den Kindergarten in der Alte Herrenberger Straße in Bondorf ein. Die Unbekannten brachen eine Tür auf, um ins Innere zu gelangen, wo sie sich schließlich zum Büroraum begaben und diesen ebenfalls aufhebelten. Das Büro wurde durchsucht und verschlossene Schränke aufgebrochen. Vermutlich dürften die Unbekannten einen niedrigen dreistelligen Betrag aus dem Büro gestohlen haben. Der hinterlassene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Gäu, Tel. 07032 95491-0 oder E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de, bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

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